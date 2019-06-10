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Опрос: заработная плата – ключевой критерий в выборе работодателя
28 июня в 15:22 Рынок труда 1 141 Иван Тихонов
Аналитический центр НАФИ представил результаты опроса россиян об их критериях оценки идеального работодателя. Как свидетельствуют результаты исследования, 68% респондентов назвали заработную плату ключевым критерием при оценке работодателя. Вторую и третью строчку рейтинга среди соискателей занимает соцпакет и стабильность компании (65% и 57% соответственно).
Среди иных важных критериев опрошенные граждане назвали возможность карьерного роста (48%), наличие условий для самореализации (29%) и возможность обучения (28%). 28% респондентов отметили, что благоприятный микроклимат внутри коллектива также являются атрибутами идеального работодателя.
В НАФИ указывают на то, что наименее важными критериями для россиян при выборе работы являются социальный статус должности, развитии корпоративной культуры, а также высокий уровень ответственности на должности.
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По Вашим данным, какие основные критерии указывают соискатели в поисках подходящего места работы?
- Почему размер зарплаты – главный критерий в оценке работодателя сегодня?.. Здесь две главные причины: ощущение нестабильности рынка труда и усилившаяся непрозрачность дохода сотрудников, особенно в российских компаниях. Мы понимаем, что работающее население России морально готово к этому и адаптируется к данным изменениям год за годом, соглашаясь на зарплаты «в конвертах», уменьшая зарплатные ожидания (по сравнению с докризисными годами), идя на снижение дохода ввиду сокращения рабочей недели и перевода на «удаленку», переходя в статус самозанятых, соглашаясь на условия контракта на год, договора на проект, декретную ставку. И возможность карьерного роста немного уступила позиции: для соискателей чаще важнее интересные задачи, профессиональное развитие, привлекательный HR-бренд.
Причины выбора работодателя второго уровня – возможность соблюдать баланс «работа-жизнь», наличие программ лояльности (гибкий график, компенсации). Такие «бонусы» работодателя, как комфортный офис, оплата спортзала, корпоративные мероприятия не оказывают влияния на выбор
соискателя. Безусловно, ситуация по отраслям немного разнится. Например, для IT «стандарт» - белая заработная плата+соцпакет+фрукты, гибкий график работы. В производственных компаниях сотрудники держаться за рабочие места, важна регулярная зарплата, гарантии. Количество вакансий
меньше, западные компании уходят с российского рынка, выбор не очень большой. В мегаполисах с огромными расстояниями также важный мотивом выбора работодателя является удаленность от дома: оптимально, если путь до работы занимает до часа времени в одну сторону.