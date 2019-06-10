Опрос: заработная плата – ключевой критерий в выборе работодателя

Аналитический центр НАФИ представил результаты опроса россиян об их критериях оценки идеального работодателя. Как свидетельствуют результаты исследования, 68% респондентов назвали заработную плату ключевым критерием при оценке работодателя. Вторую и третью строчку рейтинга среди соискателей занимает соцпакет и стабильность компании (65% и 57% соответственно).



Среди иных важных критериев опрошенные граждане назвали возможность карьерного роста (48%), наличие условий для самореализации (29%) и возможность обучения (28%). 28% респондентов отметили, что благоприятный микроклимат внутри коллектива также являются атрибутами идеального работодателя.



В НАФИ указывают на то, что наименее важными критериями для россиян при выборе работы являются социальный статус должности, развитии корпоративной культуры, а также высокий уровень ответственности на должности.