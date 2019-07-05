Минтруд сократил перечень профессий, запрещенных для женщин

Перечень профессий и производств, на которых ограничен труд женщин, в настоящее время дорабатывается, в него включено 100 профессий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минтруда.



В сообщении ведомства сказано: «В настоящее время Минтруд России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин».



СМИ ранее сообщали об обновлении списка запрещенных для женщин работ. В Минтруде прокомментировали: «В распоряжении СМИ оказалась устаревшая редакция проекта приказа «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин», который заменит действующий перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».



Критериями при актуализации списка являлись опасные для репродуктивного здоровья факторы, а также факторы, оказывающие влияние на здоровье будущих поколений или же имеющие отдаленные последствия. Перечень исключает возможность произвольного ограничение использования женского труда, что гарантирует права женщин на справедливые условия труда.



Необходимо отметить, что труд женщин может применяться работодателем без ограничений при условии создания безопасных условий труда.