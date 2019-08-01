Лучшие работодатели России согласно опросу ВЦИОМ

Главными критериями при выборе работы россияне называют хорошую зарплату и выполнение работодателями взятых на себя обязательств. В тройке лучших работодателей - «Газпром», «Роснефть» и «Российские железные дороги». Об этом свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ, предоставленные в распоряжение информагентства ТАСС.



В итогах опроса говорится: «В целом за последние шесть лет значимость каждого из критериев, которыми руководствовались бы россияне при выборе потенциального работодателя, снизилась. При этом главными остаются хорошая зарплата (4,69 баллов из 5 возможных) и своевременность выполнения обязательств компанией (4,66)». Респонденты считают не менее важным соблюдение техники безопасности (4,57), благоприятный климат в коллективе (4,52), а также возможность реализовать себя в рабочем процессе (4,5).



Также россияне отметили важность комфортных условий работы и удобного рабочего графика (4,46), наличия соцпакета (4,36), стабильности (4,33), а также эффективности управления компанией (4,14). В докладе говорится: «Если бы россиянам предложили работу в любой из российских компаний, то чаще всего они бы выбрали в качестве работодателя "Газпром" (40%). Еще 23% опрошенных предпочли бы работу в РЖД, 18% - в компании "Роснефть". За ними следуют Сбербанк России (14%), а также "Лукойл" и "Аэрофлот" (по 12%)».



В энергетических компаниях изъявили желание работать 9% опрошенных. Столько же предпочли бы работать в компании «Норильский никель». Компаниям ВТБ и ВТБ 24 отдали предпочтение 7%. Гораздо реже граждане выбирали работу в компаниях сотовой связи , МТС (3%) и «Билайн» (2%). Также россияне отметили в качестве потенциальных работодателей «Евразхолдинг» (1%), «Вимм-Билль-Данн» (2%) и «Росгосстрах» (3%).