Эксперты назвали наиболее востребованные у работодателей рабочие профессии

Наиболее востребованными у работодателей среди представителей рабочих профессий являются бетонщики и машинисты автокрана, которым они готовы платить ежемесячно около 130 тысяч рублей. Об этом сказано в имеющемся в распоряжении информагентства ТАСС исследовании, проведенном сервисом по поиску работы и сотрудников «Работа.ру»



В материалах исследования сказано: «По всей России нехватка кадров наблюдается среди большинства представителей рабочих профессий. Наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники - конкурс составляет менее одного резюме на вакансию».



Максимальная зарплата, которую предлагают в Москве машинистам автокрана и бетонщикам составляет соответственно 130 и 120 тысяч рублей, уточняют аналитики сервиса «Работа.ру».



Недостаток рабочих в регионах ощущается острее, в то время как в Москве наблюдается переизбыток представителей некоторых профессий. Наиболее высокая конкуренция наблюдается среди электриков. На одну вакансию претендуют более шести представителей данной профессии. Среди прорабов также конкурс достаточно серьезен, на одну вакансию приходится четыре кандидата. Также наблюдается переизбыток маляров и штукатуров.



Пресс-служба «Работа.ру» сообщает, что исследование было проведено на основании базы данных сервиса, в которой размещены около 300 тысяч вакансий и более 10 миллионов резюме. Использовались данные за июль текущего года.