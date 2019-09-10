Опрос: пятая часть россиян недовольна условиями работы

Около 18% опрошенных российских граждан недовольны условиями на рабочих местах. Из них треть не устраивает уровень заработной платы, еще 22% - помещениями, в которых приходится работать. Такие результаты показал проведенный Аналитическим центром НАФИ опрос, имеющийся в распоряжении информагентства ТАСС.



В результатах опроса сказано: «Каждый пятый работающий россиянин (18%) недоволен условиями труда на своем рабочем месте, при этом большинство работающих (81%) заявили, что удовлетворены условиями труда».



Треть недовольных условиями труда жалуются на низкую зарплату, еще 22% заявили о недовольстве рабочим помещением (некомфортной температуре, недостаточной вентиляции или неудовлетворительном состоянии интерьера). Каждый пятый сообщил о неудовлетворительном техническом оснащении (проблемах с оборудованием, расходными материалами или инвентарем), 14% высказали недовольство переработками и нестабильностью рабочего графика, 12% - отношениями с руководством, а 11% - содержанием самой работы.



Число неосведомленных о действии в их организациях норм по охране труда сократилось до 4% в текущем году с 16% годом ранее.



Глава направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова отметила: «Сокращение числа россиян, которые не знают о том, действуют ли в их организации нормы охраны труда, может свидетельствовать о повышении правовой грамотности населения. Россияне стали ответственнее подходить к вопросу соблюдения работодателем их прав, что в свою очередь побуждает работодателей относиться к вопросам соблюдения норм охраны труда внимательнее».



Опрос был проведен в июне текущего года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в 50 регионах страны. Уровень статистической погрешности не превышает 3,4%.