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«Известия»: практически половина россиян может к 2030 году быть вытеснена с рабочих мест роботами
Сегодня в 11:15 Рынок труда 0 73 Васильева Елена
Практически половина российских граждан (45,5%) может лишиться работы по причине автоматизации и цифровизации к 2030 году. Об этом сегодня написала газета «Известия», ссылаясь на проведенное специалистами РАНХиГС исследование.
Согласно результатам исследования, 20,1 млн россиян будут вын6уждены сменить квалификацию или уйти с рабочих мест, поскольку их профессиональные навыки утратят актуальность.
Наибольшему риску (73%), согласно данным РАНХиГС, подвергаются работники ресторанного и гостиничного бизнеса. Роботы смогут также заменить 60% работников обрабатывающих производств, 58% работников лесного и сельского хозяйства, 53% занятых в розничной торговле и 51% работников добывающей промышленности.
Врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов, являющийся автором исследования, заявил: «То, что ты подвержен, то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий, ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра».
В Кабардино-Балкарском научном центре РАН (КБНЦ РАН) ранее пообещали к концу октября представить «робота-ретейлера», способного заменить человека в решении производственных задач крупных ретейлерских сетей.
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