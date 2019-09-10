Москалькова дала оценку идее перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю невозможен без предварительных научных исследований по данной теме. Об этом журналистам сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



В ответ на вопрос о вероятности интенсификации труда в случае сокращения рабочей недели она сказала: «Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинги и исследования, но я не уверена, что без специальных исследований это может быть внедрено».



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Международной конференции труда, проходившей в июне в Женеве, заявил, что в будущем не исключен глобальный переход на четырехдневную рабочую неделю.



Федерация независимых профсоюзов РФ в августе направила предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней с сохранением зарплаты в Минтруд. Медведев дал правительству поручение представить до 30 сентября свою позицию по поводу перспектив перехода на четырехдневную рабочую неделю. Глава правительства, при этом, подчеркнул, что при переходе необходимо не только сохранить уровень зарплат, но и увеличить производительность труда.