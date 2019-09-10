Перспективы "четырехдневки": эксклюзивная статья юриста Владимира Сундакова

Материал подготовлен экспертом Сейчас.ру, частнопрактикующим юристом Владимиром Сундаковым, личный сайт: www.yapravo.ru



Переход к четырехдневной рабочей неделе целесообразен в том случае, когда(1) при низкой интенсивности и эффективности труда (2) денег на оплату труда не хватает.



Какие это сферы? Может быть частный сектор? Но на то он и частный, что сам решает кому, сколько и когда работать. Даже страшно предположить, что это может быть государственная и муниципальная служба.



Но, перевод всех гос. и муниципальных служащих на четырехдневку с практической точки зрения неразумен.



Например, если весь педагогический состав перевести на четырехдневку, то дети начнут учиться дольше и заканчивать школу уже не за 11, а за 12-13 лет, а если перевести судейский корпус – то сроки рассмотрения дел затянутся еще на более длительное время. Или, к примеру, врачи. Как их перевести на 4-х дневную работу? А работников детского сада? Кто будет сидеть с малышами в пятницу?



Проверив интенсивность и эффективность труда и выявив нерадивые и затратные категории работников можно частично сократить и (или) перевести на четырех- трех- или даже двухдневный режим работы, чем заставлять или упрашивать их писать заявления на отпуск за свой счет, размазывая его по календарному году и лишаясь в нужный момент необходимого количества пускай и корявеньких, но пока еще рабочих рук.



Каких-то негативных последствий при разумном и обоснованном переводе отдельных нерадивых и нерезультативных категорий госслужащих и муниципальных работников (при повышении интенсивности и эффективности их работы) ждать не приходится.



С правовой стороны проблем тоже не должно возникнуть, поскольку по соглашению сторон трудового договора работнику, как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части).



Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок (ч. 1 ст. 93 ТК РФ).



При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.



Для расчета зарплаты часовая ставка определяется, как отношение должностного оклада работника к количеству рабочих часов расчетного месяца по производственному календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели.



Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ч. 4 ст. 93 ТК РФ).Да, здесь конечно же законодателю придется подумать, как оптимизировать столь «жирный» отпуск и его богатую оплату, но это уже следующий шаг.



Оформляем с работниками соглашение об установлении неполного рабочего времени или вводим суммированный учет при гибком графике или иные нестандартные режимы рабочего времени и никаких правовых проблем.



Безусловно, денег у работников станет «на один день меньше». Так именно об этом и речь. Тяжелое время: кризис, санкции, денег нет.

Или к чему эта вся риторика? Разве это самая важная тема дня?!



P.S.Или речь идет об изменении нормальной продолжительности рабочего времени, которая, согласно ч. 2 ст. 91 ТК РФ, не может превышать 40 часов в неделю? Если так, то последствия глобальны, как со стороны изменения действующего трудового законодательства, так и для экономики и политики страны. И это речь уже не о правовой или экономической, а о политической реформе.



Вся дополнительная информация на моем сайте: www.yapravo.ru