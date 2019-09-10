|
Перспективы "четырехдневки": эксклюзивная статья юриста Владимира Сундакова
Сегодня в 15:38 Рынок труда 0 39 Иван Тихонов
Материал подготовлен экспертом Сейчас.ру, частнопрактикующим юристом Владимиром Сундаковым, личный сайт: www.yapravo.ru
Переход к четырехдневной рабочей неделе целесообразен в том случае, когда(1) при низкой интенсивности и эффективности труда (2) денег на оплату труда не хватает.
Какие это сферы? Может быть частный сектор? Но на то он и частный, что сам решает кому, сколько и когда работать. Даже страшно предположить, что это может быть государственная и муниципальная служба.
Но, перевод всех гос. и муниципальных служащих на четырехдневку с практической точки зрения неразумен.
Например, если весь педагогический состав перевести на четырехдневку, то дети начнут учиться дольше и заканчивать школу уже не за 11, а за 12-13 лет, а если перевести судейский корпус – то сроки рассмотрения дел затянутся еще на более длительное время. Или, к примеру, врачи. Как их перевести на 4-х дневную работу? А работников детского сада? Кто будет сидеть с малышами в пятницу?
Проверив интенсивность и эффективность труда и выявив нерадивые и затратные категории работников можно частично сократить и (или) перевести на четырех- трех- или даже двухдневный режим работы, чем заставлять или упрашивать их писать заявления на отпуск за свой счет, размазывая его по календарному году и лишаясь в нужный момент необходимого количества пускай и корявеньких, но пока еще рабочих рук.
Каких-то негативных последствий при разумном и обоснованном переводе отдельных нерадивых и нерезультативных категорий госслужащих и муниципальных работников (при повышении интенсивности и эффективности их работы) ждать не приходится.
С правовой стороны проблем тоже не должно возникнуть, поскольку по соглашению сторон трудового договора работнику, как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части).
Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок (ч. 1 ст. 93 ТК РФ).
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Для расчета зарплаты часовая ставка определяется, как отношение должностного оклада работника к количеству рабочих часов расчетного месяца по производственному календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ч. 4 ст. 93 ТК РФ).Да, здесь конечно же законодателю придется подумать, как оптимизировать столь «жирный» отпуск и его богатую оплату, но это уже следующий шаг.
Оформляем с работниками соглашение об установлении неполного рабочего времени или вводим суммированный учет при гибком графике или иные нестандартные режимы рабочего времени и никаких правовых проблем.
Безусловно, денег у работников станет «на один день меньше». Так именно об этом и речь. Тяжелое время: кризис, санкции, денег нет.
Или к чему эта вся риторика? Разве это самая важная тема дня?!
P.S.Или речь идет об изменении нормальной продолжительности рабочего времени, которая, согласно ч. 2 ст. 91 ТК РФ, не может превышать 40 часов в неделю? Если так, то последствия глобальны, как со стороны изменения действующего трудового законодательства, так и для экономики и политики страны. И это речь уже не о правовой или экономической, а о политической реформе.
Вся дополнительная информация на моем сайте: www.yapravo.ru
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Голикова: на финансирование детских пособий в 2020 году будет выделено 150 млрд рублейСегодня в 15:22 Экономика и бюджет
В 2020 году сумма маткапитала будет увеличена до 466,6 тысяч рублейСегодня в 12:50 Экономика и бюджет
Греф: нацпроекты не дадут ожидаемых результатовСегодня в 12:37 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
На этой неделе забудьте о торговой войне США против Китая: главные события будут происходить в Европе В Сбербанке подтвердили предотвращение хищения средств клиентов на более чем 25 млрд рублей Сообщения о новом повышении пенсионного возраста – полный бред Силуанов: существуют основания для дальнейшего снижения уровня ключевой ставки ЦБ РФ: рисков для финансовой стабильности экономики РФ нет