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Только в каждой десятой компании планируют сокращения в следующем году

Сегодня в 12:43 Рынок труда 0 124 Васильева Елена
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Проводить сокращения в следующем году планируют лишь 9% работодателей, а в 1018 году о подобных планах заявляла каждая пятая компания. Об этом, ссылаясь на проведенный компанией HeadHunter опрос, сообщила газета «Известия».

Издание сообщает: «Большинство компаний позитивно оценивают перспективы 2020 года. 62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9% опрошенных (в прошлом году – 21%)».

Практически половина, 49%, работодателей оценили положение их компаний на рынке труда как стабильное, поэтому увеличение фонда оплаты труда планируют в 2020 году 55% российских работодателей, а 21% из них выразили твердую уверенность в данном решении.

В текущем году сокращения были проведены 19% работодателей, а 49% сделали заявления об увеличении штата сотрудников. Согласно данных исследования, каждая четвертая компания была затронута сокращениями. Оклады сотрудников повышались в 43% компаний, а в 53% остались на прежнем уровне. О снижении заработных плат заявил лишь 1% работодателей.

Эксперты HeadHunter опросили 150 работодателей и объясняют сложившуюся на рынке труда ситуацию выходом на рынок малочисленного поколения рожденных в 1990-е людей.

Минтруд сообщил изданию о стабильном положении на рынке труда. Так, работодателями в службы занятости подано около 1,7 млн вакансий, а также на 1 октября зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – всего 0,9%. В министерстве прогнозируют, что данный показатель и в следующем году останется на прежнем уровне.

Согласно прогнозу Минэкономразвития на три последующих года, рост реальных заработных плат в 2020 году составит 2%, а уровень безработицы сохранится, он составит по методологии Международной организации труда 4,7%.
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