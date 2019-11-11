Более 20% россиян систематически задерживаются на работе

Около 22% российских граждан задерживаются на рабочих местах практически ежедневно. Наиболее часто регулярно перерабатывают журналисты (39%), а также директора компаний и их помощники (37%). Об этом говорится в результатах проведенного сервисом по поиску работы Superjob опроса.



В результатах опроса сказано: «22% сотрудников задерживаются на работе практически каждый день. Каждый пятый перерабатывает несколько дней в неделю (20%). Еще 21% – несколько раз в месяц. 13% задерживаются на работе несколько раз в год. Никогда не остается на работе сверхурочно лишь каждый шестой сотрудник (17%)».



Итоги опроса свидетельствуют о том, что на переработки чаще всего соглашаются журналисты (39%), руководители компаний и их помощники (37%), как и сотрудники компаний с уровнем заработной платы свыше 80 тысяч рублей (31%).



HR-менеджеры практически не задерживаются, а 28% из них заявили о том, что не задерживаются на рабочем месте никогда. О том, что никогда не перерабатывают заявили также 22% бухгалтеров и 23% переводчиков.



Опрос провели с 14 по 17 октября по всей территории РФ среди работающих граждан в возрасте от 18 лет. Участие в опросе принимали 3000 россиян.