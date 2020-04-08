Коронавирус подтолкнул бизнес к зарплатной оптимизации

Центр стратегических разработок (ЦСР) провел опрос российских компаний на предмет фонда оплаты труда в период длинных выходных на фоне распространения коронавируса. Как показали результаты исследования, до начала карантина 20% предприятий прогнозировали вынужденное снижение зарплаты сотрудникам. Неделю назад доля оптимизирующих зарплату компаний составляла 29%, а уже сегодня доля увеличилась до 50%, демонстрируют цифры ЦСР.



Опрос показал, что до начала длинных выходных только 2% предпринимателей не исключали необходимости сокращения штата сотрудников, но на сегодняшний день 16% компаний вынужденно уволили часть сотрудников, а 29% организаций отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, передают данные ЦСР «Известия». Еще 22% компаний намерены пойти на такие меры в ближайшее время. Более того, практически половина предприятий перевели штат на неполный рабочий день с сокращением зарплаты.



Согласно результатам опроса ЦСР, 54% предприятий ожидают сокращения выручки в среднем на 24%. 28% компаний не исключают, что ухудшение финансовых показателей может подтолкнуть их к процедуре банкротства. При этом 37% компаний, которые могут столкнуться с перспективой несостоятельности, - в сфере торговли и оказания услуг, 31% - в сфере транспортировки и хранения.



Опасения бизнеса, согласно опросу ЦСР, связаны с недостаточной информированностью о мерах господдержки в условиях карантина, в частности о целевых займах с нулевой ставкой для выплаты зарплаты, о снижении уровня социальных отчислений и налогов, о моратории на банкротства.