Роструд пояснил, кого могут уволить в период пандемии коронавируса

Федеральная служба по труду и занятости уточнила перечень случаев, когда работодатели могут уволить сотрудника в период пандемии коронавируса. Так, по собственной инициативе компании могут увольнять сотрудников только, если это предусмотрено ч.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ: а это грубое нарушение дисциплины, утрата доверия за совершение финансовых махинаций или аморальный поступок сотрудника.



В Роструде «Российской газете» рассказали, что прекратить трудовые отношения работодатель может при наступлении форс-мажора (например, стихийные бедствия и ЧС), а вот отсутствие прибыли у компании, пострадавшей от пандемии коронавируса, не может быть аргументом для увольнения.



При этом законодательство запрещает увольнять некоторые категории работников: беременных женщин, сотрудников в декрете, матерей с малолетними детьми, матерей-одиночек, сотрудников с профзаболеваниями.



В службе добавляют, что компания может сократить количество работников в случае ликвидации компании или изменений в штатном расписании по той же статье Трудового кодекса. Для такого увольнения предусмотрен особый порядок: работодатель обязан предупредить сотрудников за два месяца, погасить все задолженности по зарплате, неиспользованным отпускам, а также выплатить выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Ликвидация компании – это не смена названия, поэтому под сокращение попадают все работники, заключили в Роструде.