Кудрин: до конца года безработица в РФ может существенно вырасти

В рамках интервью РБК председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин поделился своими прогнозами по рынку труда России. Так, на фоне пандемии коронавируса до конца 2020 года количество безработных россиян может увеличиться в три раза – с 2.5 млн человек до 8 млн человек.



По словам г-на Кудрина, из-за коронавируса или вызванных ним ограничительных мер спрос в некоторых отраслях полностью исчез. Работодатели пока не знают, как долго продлится период неопределенности. Например, в ресторанном бизнесе, в спорте и сфере развлечений из-за введенных санитарным мер в неоплачиваемом отпуске находятся около 30% работников. Впрочем, если ситуация не изменится, то работодателям придется пойти на массовое сокращение сотрудников.



Глава СП полагает, что заложенных государством средств на борьбу с последствиями, вызванными коронавирусом, недостаточно. По подсчетам г-на Кудрина, на спасение ситуации и поддержку бизнеса необходимо выделить не менее 7% ВВП страны, а правительство планирует выделить 1.3% ВВП – 1.4 трлн рублей, пишет РБК. Ради увеличения поддержки, по мнению главы СП, можно пойти на увеличение госдолга.