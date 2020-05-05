Нерабочие рабочие дни: как будет оплачиваться труд граждан до 11 мая

Президент России подписал указ о продлении нерабочих дней на фоне распространения коронавирусной инфекции вплоть до 11 мая. При этом уточняется, что заработная плата для граждан, работающих в период самоизоляции, сохраняется в полном объеме.



В Роструда уточнили, что нерабочие дни с 6 по 8 мая для работающих граждан будут оплачиваться по аналогии с нерабочими днями в апреле, т.е. в полном объеме. 1-5 мая и 9-11 мая – нерабочие календарные выходные дни, приуроченные к Празднику Весны и Труда и Дню Победы.



Ранее в апреле в Минтруда указали, что работодатели не имеют права сокращать зарплату сотрудникам, перешедшим на удаленный режим работы. Кроме этого, работодателям запрещается увольнять ряд категорий граждан в период нерабочих дней; это одинокие матери и отцы, беременные, а также женщины с детьми до 3х лет.