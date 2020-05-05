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Нерабочие рабочие дни: как будет оплачиваться труд граждан до 11 мая

4 мая в 11:27 Рынок труда 0 277 Иван Тихонов
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Президент России подписал указ о продлении нерабочих дней на фоне распространения коронавирусной инфекции вплоть до 11 мая. При этом уточняется, что заработная плата для граждан, работающих в период самоизоляции, сохраняется в полном объеме.

В Роструда уточнили, что нерабочие дни с 6 по 8 мая для работающих граждан будут оплачиваться по аналогии с нерабочими днями в апреле, т.е. в полном объеме. 1-5 мая и 9-11 мая – нерабочие календарные выходные дни, приуроченные к Празднику Весны и Труда и Дню Победы.

Ранее в апреле в Минтруда указали, что работодатели не имеют права сокращать зарплату сотрудникам, перешедшим на удаленный режим работы. Кроме этого, работодателям запрещается увольнять ряд категорий граждан в период нерабочих дней; это одинокие матери и отцы, беременные, а также женщины с детьми до 3х лет.
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