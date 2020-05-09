Коронавирус может навсегда изменить нормы удаленной работы

В Минтруда допускают пересмотр трудового законодательства в части дистанционной работы. Речь идет о регулировании нормированности рабочего дня при удаленной работе в целях защиты прав трудящихся. Авторы инициативы, представители фракции «Единая Россия», разрабатывают соответствующие поправки, которые устанавливают норму продолжительности рабочего дня равную 8-ми часам.



По словам первого зампреда фракции Андрея Исаева, многие работодатели полагают, что предоставление возможности удаленной работы дает им право поручать выполнение заданий в любое время дня и ночи, пишут «Известия». Впрочем, дистанционный трудовой день должен длиться не дольше рабочего дня в офисе, а дополнительное рабочее время должно оплачиваться как сверхурочные, считают в «Единой России».



Авторы законодательных поправок также считают, что удаленная работа сотрудников экономит затраты работодателей (на аренде, коммунальных услугах), а посему недопустимо сокращение оклада по причине того, что дистанционная работа кажется легче.



Напомним, с конца марта в России действует режим нерабочих дней с необходимостью придерживаться самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Ввиду этого, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу.