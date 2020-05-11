|
Нацпроект «Жилье и городская среда» ждет трудящихся
21 мая в 16:05 Рынок труда 0 188 Иван Тихонов
В период с 25 марта по 12 мая текущего года официальный уровень безработицы в РФ увеличился на 30% - до 1.665 млн человек. Об этом ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. В конце мая запланировано проведение совещания с участием президента России, главная тема которого – дополнительные меры по борьбе с безработицей.
Как стало известно «Известиям», граждан, потерявших работу, намерены привлекать к реализации нацпроектов «Жилье и городская среда», т.е. занятость на стройках и в благоустройстве городов. Подпроекты, входящие в состав национального проекта, генерируют новые рабочие места, и позволяют нанимать людей по временным договорам без существенных финансовых вливаний. Деньги в бюджете на эти цели выделены, но еще не раскассированы.
В качестве инфраструктуры для трудоустройства возможно использование Единой государственной информационной системы социального обеспечения. По мнению экспертов, такой вид трудоустройства заинтересует, в первую очередь, граждан, занятых в теневом секторе, а также людей, оказывающих индивидуальные услуги. Эта мера позволит избежать сильного скачка безработицы.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Трудовая инспекция получила втрое больше жалоб от граждан с начала режима самоизоляции21 мая в 17:13 Рынок труда
Коронавирус в России: актуальная статистика на 21 мая21 мая в 11:55 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В РФ вновь зарегистрировали прирост случаев COVID-19: оперативная информация на 15 мая Коронавирус в России: актуальная информация на 19 мая В Национальном родительском комитете считают целесообразным введение дополнительного пособия для россиян Что, где и когда? В РФС рассказали, когда возобновится футбольный сезон Рубль уходит на выходные со спокойной душой