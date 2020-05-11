Нацпроект «Жилье и городская среда» ждет трудящихся

В период с 25 марта по 12 мая текущего года официальный уровень безработицы в РФ увеличился на 30% - до 1.665 млн человек. Об этом ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. В конце мая запланировано проведение совещания с участием президента России, главная тема которого – дополнительные меры по борьбе с безработицей.



Как стало известно «Известиям», граждан, потерявших работу, намерены привлекать к реализации нацпроектов «Жилье и городская среда», т.е. занятость на стройках и в благоустройстве городов. Подпроекты, входящие в состав национального проекта, генерируют новые рабочие места, и позволяют нанимать людей по временным договорам без существенных финансовых вливаний. Деньги в бюджете на эти цели выделены, но еще не раскассированы.



В качестве инфраструктуры для трудоустройства возможно использование Единой государственной информационной системы социального обеспечения. По мнению экспертов, такой вид трудоустройства заинтересует, в первую очередь, граждан, занятых в теневом секторе, а также людей, оказывающих индивидуальные услуги. Эта мера позволит избежать сильного скачка безработицы.