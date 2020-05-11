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Трудовая инспекция получила втрое больше жалоб от граждан с начала режима самоизоляции

21 мая в 17:13 Рынок труда 0 191 Иван Тихонов
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Экономически активное население РФ стало чаще жаловаться на нарушение своих трудовых прав. Так, с начала периода нерабочих дней и до 20 мая трудовая инспекция получила втрое больше жалоб от граждан, нежели за аналогичный период годом ранее.

Самая распространенная тема обращений – увольнения: 28% всех поступивших жалоб были связаны с незаконным увольнением, 26% заявок – с незаконным удержанием заработка, выплатой оклада ниже МРОТ либо же невыплатой зарплаты. В Роструда рассказали, что 22% всех обращений связаны непосредственно с пандемией; это жалобы на простой работы, регистрацию на бирже труда, выдачу больничных листов, пишут «Известия». Причем в ведомстве подчеркивают, что жалобы поступают не только от работников, но и от работодателей.

Между тем, 90% всех поступивших обращений и звонков носили консультативный характер, указывают в Роструда. А эксперты полагают, что увеличение количества жалоб граждан в трудовую инспекцию – результат нарушения трудовых прав. К таким можно отнести перевод сотрудников в неоплачиваемые отпуска, изменение рабочего времени и графика, задержки с выплатой зарплаты.
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