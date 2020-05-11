Федерация независимых профсоюзов предлагает возмещать расходы россиян при работе из дома

Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНП) считает необходимым возмещать гражданам, работающим удаленно из дома, расходы на интернет, электроэнергию, компьютерные программы и телефонную связь. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс будут вынесены на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



По оценкам экспертов, для реализации поправок работодателям придется дополнительно выделять средства на компенсации «удаленным» работникам в размере около 3 тысяч рублей в месяц: плата за интернет – около 1.5 тысяч рублей, электроэнергия – 500 рублей, телефонная связь – около 1 тысячи рублей + деньги на расходные материалы и установку необходимых компьютерных программ, пишут «Известия». Впрочем, учитывая складывающуюся конъюнктуру на фоне пандемии коронавируса, по мнению экспертов, странно возлагать на работодателей дополнительные расходы; это может усугубить положение бизнеса, что скажется на количестве рабочих мест и на уровне зарплат.



Предложенная ФНП новелла должна быть рассмотрена комиссией наряду с другими инициативами. Так, согласно документу, для изменения трудового режима необходимо оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником. В нем должен быть прописан порядок и сроки возмещения расходов последнего, возникших на «удаленке».



Также в этом соглашении нужно определить, какое время считается рабочим и когда нужно быть на связи, а также оговорить, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам связываться с работодателем. Кроме этого, в законопроекте есть указание, что зарплату удаленного сотрудника нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями. Кроме того, документ предлагает выделить категории людей, имеющих преимущественное право перехода на удаленную работу.