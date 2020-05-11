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Ограничения повлияли на зарплату россиян в сторону снижения
25 мая в 17:39 Рынок труда 0 274 Иван Тихонов
Аналитики онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провели опрос среди трудоустроенных россиян об их заработке в период карантина. Как показали результаты исследования, у 58% граждан зарплата уменьшилась с начала действия ограничительных мер.
33% респондентов отметили, что их зарплата осталась на прежнем уровне. Вдобавок, 66% сообщили о сокращении премиальной части заработка, пишет РБК. И только 3% опрошенных заявили, что их заработок увеличился в период карантина.
Ранее в Росстате сообщили, что реальные располагаемые доходы россиян в январе—марте текущего года снизились на 0.2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эксперты полагают, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, еще не успели оказать влияние на доходы населения за первый квартал; впрочем, на них негативно сказалась девальвация рубля из-за обвала цен на нефть.
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