|
Депутаты разошлись во мнении по поводу обязанности работодателей морально стимулировать сотрудников
19 июня в 15:49 Рынок труда 0 147 Иван Тихонов
Депутаты от фракции «Единая Россия» планируют внести на рассмотрение Госдумы проект, обязывающий работодателей поощрять сотрудников морально и материально. Новеллу могут ввести в законодательное поле отдельными документами после принятия поправок в Конституцию, в которой будут прописаны общие положения о социальном партнерстве.
В «Единой России» считают, что работодатели должны стимулировать работников разнообразными поощрениями – например, благодарностями, грамотами, досками почета, дополнительными днями отдыха и т.д. Более того, парламентарии настаивают на том, чтобы внести в Трудовой кодекс обязанность поддержки ветеранов труда и развития системы наставничества.
В ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ неоднозначно встретили инициативу коллег, пишут «Известия». По мнению представителей ЛДПР, стимулировать сотрудников нужно не морально, а повышением МРОТ. В «СР» считают инициативу вопросом моральной трудовой этики, нежели обязательством. А в КПРФ указывают на то, что многие работодатели и без того используют различные системы поощрений, ввиду чего отсутствует необходимость для введения отдельной нормы в ТК.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Аналитики предупреждают о рисках потери до половины выручки отечественными разработчиками ПО19 июня в 14:51 Технологии
Банкиры намерены поощрять клиентов, контролирующих свой кредитный рейтинг19 июня в 12:37 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Коронавирус в России: оперативные данные на 16 июня Ситуация с распространением коронавируса в России на 15 июня В АБР предупредили о вынужденном переводе некоторых банковских услуг на платную форму Доллар снова перешагнул отметку в 70 рублей Программа «Сельская ипотека» дополнительно получит 2 млрд рублей