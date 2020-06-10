Депутаты разошлись во мнении по поводу обязанности работодателей морально стимулировать сотрудников

Депутаты от фракции «Единая Россия» планируют внести на рассмотрение Госдумы проект, обязывающий работодателей поощрять сотрудников морально и материально. Новеллу могут ввести в законодательное поле отдельными документами после принятия поправок в Конституцию, в которой будут прописаны общие положения о социальном партнерстве.



В «Единой России» считают, что работодатели должны стимулировать работников разнообразными поощрениями – например, благодарностями, грамотами, досками почета, дополнительными днями отдыха и т.д. Более того, парламентарии настаивают на том, чтобы внести в Трудовой кодекс обязанность поддержки ветеранов труда и развития системы наставничества.



В ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ неоднозначно встретили инициативу коллег, пишут «Известия». По мнению представителей ЛДПР, стимулировать сотрудников нужно не морально, а повышением МРОТ. В «СР» считают инициативу вопросом моральной трудовой этики, нежели обязательством. А в КПРФ указывают на то, что многие работодатели и без того используют различные системы поощрений, ввиду чего отсутствует необходимость для введения отдельной нормы в ТК.