Главная > Рынок труда

Премьер-министр считает необходимым актуализировать список приоритетных профессий

Сегодня в 16:38 Рынок труда 0 114 Иван Тихонов
1 Изображение

В ходе совещания по ситуации в сфере занятости премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруда, Минпросвещения и Минобрнауки актуализировать список приоритетных профессий рабочих и служащих. В последний раз этот перечень пересматривался в 2014 году; с тех пор ряд профессий утратили свою актуальность, а другие, ранее не входившие в список, - наоборот, стали востребованными. К последним можно отнести профессии в сфере медицины, роботизации, информационных технологий.

«Тогда я просил бы (главу Минтруда) Антона Котякова совместно с Минпросвещения и Минобрнауки внести изменения в перечень приоритетных профессий, формируемый Министерством труда с учетом нынешней ситуации, которая серьезно изменилась», — цитируют слова главы правительства в ТАСС.

Глава кабмина уточнил, что Пенсионный фонд может предоставить министерству «выборку по трудоустройству выпускников в разрезе вузов и колледжей, а также по смене ими работы в течение первых 6—12 месяцев».

«Мне кажется, такая информация позволит более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций. Такое поручение тоже дадим, чтобы это было сформулировано», — добавил г-н Мишустин.

Одновременно с этим в Роструда предупредили о грядущих проблемах с поиском работы после пандемии. По мнению ведомства, большое количество претендентов на одну должность приведет к сокращению зарплаты.
«Когда начнет проходить этот шлейф эпидемии, то мы столкнемся с серьезной проблемой, конечно, поиска работа. Большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы. И наиболее уязвимыми окажутся (такие) категории, как студенты, которые не имеют опыта работы», — сказал замглавы Роструда Денис Васильев в рамках круглого стола «Управление квалификациями – моделируем будущее» (цитата по ТАСС).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Доллар вновь взял высоту в 70 рублей

Сегодня в 16:03 Финансовые рынки

В Минтрансе рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Турцией

Сегодня в 13:21 Туризм

Как, кому и что продавать, если клиенты сидят по домам, производство встало и на всем нужно экономить

Сегодня в 12:37 Право

Коронавирус в России: оперативные данные на 30 июня

Сегодня в 11:58 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Динамика распространения коронавируса в России на 25 июня Суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ уверенно приближается к 7 тысячам Новое телеобращение Владимира Путина к россиянам: главные тезисы Бизнес-омбудсмен констатировал значительную потерю выручки МСП из-за пандемии На старт, внимание, плебисцит: в РФ началось голосование по поправкам в Конституцию

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru