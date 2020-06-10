Премьер-министр считает необходимым актуализировать список приоритетных профессий

В ходе совещания по ситуации в сфере занятости премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруда, Минпросвещения и Минобрнауки актуализировать список приоритетных профессий рабочих и служащих. В последний раз этот перечень пересматривался в 2014 году; с тех пор ряд профессий утратили свою актуальность, а другие, ранее не входившие в список, - наоборот, стали востребованными. К последним можно отнести профессии в сфере медицины, роботизации, информационных технологий.



«Тогда я просил бы (главу Минтруда) Антона Котякова совместно с Минпросвещения и Минобрнауки внести изменения в перечень приоритетных профессий, формируемый Министерством труда с учетом нынешней ситуации, которая серьезно изменилась», — цитируют слова главы правительства в ТАСС.



Глава кабмина уточнил, что Пенсионный фонд может предоставить министерству «выборку по трудоустройству выпускников в разрезе вузов и колледжей, а также по смене ими работы в течение первых 6—12 месяцев».



«Мне кажется, такая информация позволит более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций. Такое поручение тоже дадим, чтобы это было сформулировано», — добавил г-н Мишустин.



Одновременно с этим в Роструда предупредили о грядущих проблемах с поиском работы после пандемии. По мнению ведомства, большое количество претендентов на одну должность приведет к сокращению зарплаты.

«Когда начнет проходить этот шлейф эпидемии, то мы столкнемся с серьезной проблемой, конечно, поиска работа. Большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы. И наиболее уязвимыми окажутся (такие) категории, как студенты, которые не имеют опыта работы», — сказал замглавы Роструда Денис Васильев в рамках круглого стола «Управление квалификациями – моделируем будущее» (цитата по ТАСС).