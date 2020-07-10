Госдуме рекомендовали поддержать инициативу о регулировании удаленной работы

Сегодня, 15 июля, комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в рамках заседания рекомендовал нижней палате Федерального собрания принять в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.



Законопроект выделяет три типа удаленной занятости: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная работа. Поправками закрепляется право на неприкосновенность времени отдыха удаленных работников. Они могут не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Вдобавок, устанавливается возможность компенсации расходов удаленных сотрудников.



После первого чтения для дистанционных сотрудников может быть скорректирован перечень оснований для увольнения.