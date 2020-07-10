Пособие по безработице должно возмещать не меньше половины утраченного заработка – мнение профсоюзов

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает целесообразным увеличить пособие по безработице в 2021 году. Так, по мнению профсоюзов, пособие должно составлять прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе за второй квартал прошлого года, а максимальная выплата должна достигать средней зарплаты в субъекте РФ. Свои предложения ФНПР направила на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



Более того, пособие по безработице должно возмещать не менее половины утраченного заработка. Это соответствует конвенции Международной организации труда № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы», пишут «Известия». Со своей стороны, в пресс-службе Минтруда сообщили, что проект постановления ведомство еще готовит и размеры выплат сейчас обсуждаются. Там добавили, что пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов; это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы.



По данным министерства, количество зарегистрированных безработных в РФ уже превысило 3 млн человек. Если предположить, что их число в 2021 году сохранится на прежнем уровне, то на выплату пособий по предложению ФНПР даже в минимальном размере потребуется около 420 млрд рублей в год.