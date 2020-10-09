Главная > Рынок труда

Минтруд намерен ужесточить требования к работодателям по найму инвалидов

Сегодня в 16:30 Рынок труда 0 116 Иван Тихонов
1 Изображение

Минтруд разработал поправки в законодательство, ужесточающие требования к работодателям в вопросе найма инвалидов. В ведомстве предлагают обязать компании не только создавать рабочие места для людей с инвалидностью, но и нанимать их на эти позиции.

Нынешнее законодательство предусматривает трудоустройство людей с ограниченными возможностями при помощи механизма квотирования рабочих мест. Для средних и крупных организаций (со штатом более 100 человек) квота составляет 2—4% от общего числа сотрудников, для более мелких (от 35 до 100 человек) — порядка 3%.

Впрочем, основная проблема в таком подходе, по мнению Минтруда, – невысокая ответственность работодателей, которая выливается в формальное исполнение обязательств, т.е. создание рабочих мест, которые не подходят для инвалидов, пишет «Ъ».

Ввиду этого, ведомство предлагает скорректировать требования к работодателям. Поправки предусматривают обязанность работодателей трудоустроить на созданные ими позиции инвалидов. Сделать это нужно будет в течение 6 месяцев после создания рабочего места.

Те компании, которые не выполнят это требование, не смогут претендовать на предусмотренную в законе компенсацию расходов на создание рабочих мест. Более того, им придется заплатить штраф, размер которого составит от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей — для организаций.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Пятничный антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Сегодня в 16:01 Медицина

Российский рубль заканчивает неделю на оптимистичной ноте

Сегодня в 14:53 Финансовые рынки

Мишустин разъяснил министрам, как избежать замечаний от президента

8 октября в 15:27 Внутренняя политика

В Роспотребнадзоре назвали «тревожной» ситуацию с распространением COVID-19

8 октября в 14:56 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Самозанятым предложили меры поддержки, аналогичные мерам для МСП Европейской валюте «не сидится на месте» Российский рубль демонстрирует устойчивость в начале недели Роста цен на медицинские маски не будет – ФАС Президент рассказал, как изменилась продолжительность жизни в России за 10 лет

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Top.Mail.Ru