Минтруд намерен ужесточить требования к работодателям по найму инвалидов

Минтруд разработал поправки в законодательство, ужесточающие требования к работодателям в вопросе найма инвалидов. В ведомстве предлагают обязать компании не только создавать рабочие места для людей с инвалидностью, но и нанимать их на эти позиции.



Нынешнее законодательство предусматривает трудоустройство людей с ограниченными возможностями при помощи механизма квотирования рабочих мест. Для средних и крупных организаций (со штатом более 100 человек) квота составляет 2—4% от общего числа сотрудников, для более мелких (от 35 до 100 человек) — порядка 3%.



Впрочем, основная проблема в таком подходе, по мнению Минтруда, – невысокая ответственность работодателей, которая выливается в формальное исполнение обязательств, т.е. создание рабочих мест, которые не подходят для инвалидов, пишет «Ъ».



Ввиду этого, ведомство предлагает скорректировать требования к работодателям. Поправки предусматривают обязанность работодателей трудоустроить на созданные ими позиции инвалидов. Сделать это нужно будет в течение 6 месяцев после создания рабочего места.



Те компании, которые не выполнят это требование, не смогут претендовать на предусмотренную в законе компенсацию расходов на создание рабочих мест. Более того, им придется заплатить штраф, размер которого составит от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей — для организаций.