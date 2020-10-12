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В Минтруда сообщили о росте количества зарегистрированных безработных в РФ

12 октября в 16:37 Рынок труда 0 437 Иван Тихонов
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В рамках встречи с депутатами фракции «Единая Россия» министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что количество официально зарегистрированных безработных в РФ с начала пандемии коронавирусной инфекции увеличилось на 1.3 млн. Если в начале пандемии уровень безработицы составлял 4.7%, то на сегодняшний день он вырос до 6.4%; в количественном выражении это 3.5 млн в марте и 4.8 млн сейчас.

При этом, указывает министр, пик роста зарегистрированных безработных граждан пришелся на сентябрь 2020 года, пишут РИА Новости. По его словам, сегодня ситуация на рынке труда остается достаточно сложной.

Между тем, г-н Котяков подчеркнул, что за период пандемии процент граждан, которые получили возможность обратиться в центры занятости за мерами поддержки, увеличился с 20% до 80%. В дальнейшем при текущих параметрах прогнозируется постепенное снижение числа безработных, отметил министр.
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