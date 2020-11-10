Депутаты и сенаторы считают целесообразным разрешить работодателям объявлять простой

Группа депутатов из фракции «Единая Россия» и сенаторов подготовила поправки в закон об удаленной работе перед рассмотрением вопроса во втором чтении. В частности, авторы поправок считают целесообразным разрешить работодателям объявлять временную приостановку работы при отсутствии возможности перевести сотрудников на удаленный формат работы. Ныне она рассматривается профильным комитетом ГД.



«При невозможности временного перевода работника на дистанционную работу в силу характера выполняемых им трудовых обязанностей или невозможности работодателя обеспечить работника необходимым для выполнения дистанционной работы оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами работодатель вправе объявить простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника», — речь идет в поправке (цитата по ТАСС).



При этом оплата такого простоя будет происходить на общих основаниях — в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, «если иное не предусмотрено коллективными договорами, соглашениями».



Напомним, законопроект о регулировании дистанционной работы был принят нижней палатой Федерального Собрания в первом чтении 21 июля 2020 года. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, права быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.