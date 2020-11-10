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«Армия» самозанятых ежедневно увеличивается на 5 тысяч человек – ФНС

19 ноября в 17:27 Рынок труда 0 273 Иван Тихонов
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В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что на данный момент в России зарегистрировано более 1.3 млн самозанятых. Он подчеркнул, что все, кто официально зарегистрировал свой бизнес, смогли получить максимальную помощь от государства.

«Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это, по сути, капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1 миллиона 300 тысяч человек работает», - цитирует слова г-на Егорова ТАСС.

Глава ФНС также уточнил, что количество самозанятых ежедневно растет на 5 тысяч человек.

«Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными — просто, удобно, без лишней административной нагрузки», — добавил налоговик.
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