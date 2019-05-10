Вводится единый порядок расчета размера прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует ввести единый порядок расчета размера прожиточного минимума для пенсионеров в целях установления социальных доплат к пенсии. Это даст возможность избежать ее необоснованного занижения. Сегодня соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.



В нескольких регионах, по словам главы Минтруда, прожиточный минимум занижают искусственно, и пенсионеры не получают в полном объеме положенных им по закону пенсий.в число таких субъектов Федерации входят: Еврейский автономный округ, Карелия, Красноярский край, Приморье, Коми, томская и Калининградская области, а также Забайкалье.



В пояснительной записке к представленному документу сказано: «Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров».



Размер прожиточного минимума определяется регионами самостоятельно и устанавливается региональными нормативными актами.



По заявлению Топилина, единый порядок определения размена прожиточного минимума вступит в силу в 2020 году.