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Вводится единый порядок расчета размера прожиточного минимума пенсионеров
16 мая в 15:35 Право 0 1125 Васильева Елена
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует ввести единый порядок расчета размера прожиточного минимума для пенсионеров в целях установления социальных доплат к пенсии. Это даст возможность избежать ее необоснованного занижения. Сегодня соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
В нескольких регионах, по словам главы Минтруда, прожиточный минимум занижают искусственно, и пенсионеры не получают в полном объеме положенных им по закону пенсий.в число таких субъектов Федерации входят: Еврейский автономный округ, Карелия, Красноярский край, Приморье, Коми, томская и Калининградская области, а также Забайкалье.
В пояснительной записке к представленному документу сказано: «Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров».
Размер прожиточного минимума определяется регионами самостоятельно и устанавливается региональными нормативными актами.
По заявлению Топилина, единый порядок определения размена прожиточного минимума вступит в силу в 2020 году.
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