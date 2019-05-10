Путин: ценообразование в сфере строительства будет пересмотрено

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение проработать изменения к устаревшим строительным нормам и правилам (СНиПам), а также и к ценообразованию в строительной сфере.



Глава государства сказал: «Нужно менять устаревшие различные правила и СНиПы и нужно решить вопрос с ценообразованием. Я с правительством это обсуждал, поручение есть у правительства, надеюсь, в ближайшее время будут сделаны предложения». Об этом президент заявил в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта.