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Президент заявил о необходимости привлекать чиновников к серьезной ответственности за нарушения
16 мая в 17:44 Право 0 882 Васильева Елена
Президент России Владимир Путин заявил, что с чиновников за нарушения спрос должен быть особый, «как с владельца средства повышенной опасности». Так глава государства высказался в ходе своего выступления в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость».
Президент заявил: «Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос. Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми, и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Так же как у владельца средства повышенной опасности – машины – если ДТП происходит, на нем больше ответственности».
Глава государства также подчеркнул серьезность ответственности, лежащей на чиновниках, поэтому и отвечать за нарушения они должны по-особому.
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