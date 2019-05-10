Президент заявил о необходимости привлекать чиновников к серьезной ответственности за нарушения

Президент России Владимир Путин заявил, что с чиновников за нарушения спрос должен быть особый, «как с владельца средства повышенной опасности». Так глава государства высказался в ходе своего выступления в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость».



Президент заявил: «Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос. Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми, и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Так же как у владельца средства повышенной опасности – машины – если ДТП происходит, на нем больше ответственности».



Глава государства также подчеркнул серьезность ответственности, лежащей на чиновниках, поэтому и отвечать за нарушения они должны по-особому.