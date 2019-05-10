Квалификационный класс российских судей будут понижать за дисциплинарные проступки

Российских судей в качестве дисциплинарного взыскания будут понижать с сентября текущего года в квалификационном классе. Об этом в ходе пленарного заседания Совета судей РФ сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.



Он сказал: «Вводится новый вид дисциплинарного взыскания – понижение в квалификационном классе. Предусмотрены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи».



Он заявил, что изменения вступают в законную силу с сентября текущего года. В числе прочих новшеств вводится обязательное аудиопротоколирование всех судебных заседаний, а также автоматизированное распределение дел среди судей с учетом их специализации и нагрузки.