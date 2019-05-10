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Квалификационный класс российских судей будут понижать за дисциплинарные проступки
Сегодня в 11:57 Право 0 47 Васильева Елена
Российских судей в качестве дисциплинарного взыскания будут понижать с сентября текущего года в квалификационном классе. Об этом в ходе пленарного заседания Совета судей РФ сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Он сказал: «Вводится новый вид дисциплинарного взыскания – понижение в квалификационном классе. Предусмотрены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи».
Он заявил, что изменения вступают в законную силу с сентября текущего года. В числе прочих новшеств вводится обязательное аудиопротоколирование всех судебных заседаний, а также автоматизированное распределение дел среди судей с учетом их специализации и нагрузки.
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