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Квалификационный класс российских судей будут понижать за дисциплинарные проступки

Сегодня в 11:57 Право 0 47 Васильева Елена
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Российских судей в качестве дисциплинарного взыскания будут понижать с сентября текущего года в квалификационном классе. Об этом в ходе пленарного заседания Совета судей РФ сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Он сказал: «Вводится новый вид дисциплинарного взыскания – понижение в квалификационном классе. Предусмотрены критерии разграничения судебной ошибки и дисциплинарного проступка судьи».

Он заявил, что изменения вступают в законную силу с сентября текущего года. В числе прочих новшеств вводится обязательное аудиопротоколирование всех судебных заседаний, а также автоматизированное распределение дел среди судей с учетом их специализации и нагрузки.
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