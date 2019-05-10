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Дачная амнистия в РФ продлена
21 мая в 15:16 Право 0 183 Васильева Елена
Комиссией правительства России по законопроектной деятельности одобрен проект закона, предусматривающий продление дачную амнистию до 1 марта 2020 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Росреестра.
В сообщении сказано: «Проект федерального закона… одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности. Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке в отношении садовых домов и жилых домов, созданных на садовых и дачных земельных участках – без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об их окончании»
Руководитель Росеестра Виктория Абрамченко заявила, что законопроектом также предусматривается возможность зарегистрировать права собственности на жилые дома вне зависимости от наличия территориальной зоны, допускающей возможность подобного строительства.
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