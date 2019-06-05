Премьер-министром РФ утверждена новая госпрограмма развития села

Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым утверждена новая госпрограмма развития села на период до 2025 года. Об этом премьер сообщил в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.



Он сказал: «Хочу вас проинформировать, что как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии, которая была в Воронеже».



Медведев подчеркнул: «Программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села – это более 37 миллионов человек».



Глава кабмина также поручил увязать реализацию госпрограммы с нацпроектами.



Задачей госпрограммы, по словам премьер-министра, является приближение уровня жизни сельских жителей к городскому. Он уточнил: «В рамках государственной программы продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования. Будем, конечно, заниматься и жилищным строительством, и благоустройством сельских территорий. Будут приниматься меры по поддержке занятости, развитию инфраструктуры – я имею в виду и дороги, и прокладку водоводов, газопроводов, и, конечно, развитие Интернета».



Глава правительства также добавил, что при реализации новой госпрограммы будет применяться проектный подход. Медведев подчеркнул: «В программу заложены весьма значительные средства: это и федеральные средства, и средства внебюджетные, средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в селах».