Обнародована концепция «свежего» КоАП

На официальном сайте правительства РФ была обнародована концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Тридцатистраничный документ предполагает внесение ряда изменений в действующее законодательство. Основные поправки сводятся к следующему:



1. сокращение видов правонарушений и «изменение подходов к назначению наказаний».



2. Разделение всех правонарушений на категории, учитывая их характер и «степень общественной вредности». От этих критериев будут зависеть и сроки давности привлечения к ответственности, и предельно допустимые штрафы.



3. Назначение предупреждений, а не штрафов, за впервые совершенные правонарушения (не грубые).



4. Назначение размера штрафа в зависимости от следующих обстоятельств: финансовое положение нарушителя и его семьи, характер правонарушения, устранение/не устранение вреда нарушителем и пр.



5. Установление максимального срока давности привлечения к административной ответственности, который не может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности.



6. Рассмотрение возможности отсрочки наказания, возможности рассрочки выплаты штрафа.



7. Рассмотрение возможности замены одного вида административного наказания другим.