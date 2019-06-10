|
Обнародована концепция «свежего» КоАП
11 июня в 16:25 Право 1 159 Иван Тихонов
На официальном сайте правительства РФ была обнародована концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Тридцатистраничный документ предполагает внесение ряда изменений в действующее законодательство. Основные поправки сводятся к следующему:
1. сокращение видов правонарушений и «изменение подходов к назначению наказаний».
2. Разделение всех правонарушений на категории, учитывая их характер и «степень общественной вредности». От этих критериев будут зависеть и сроки давности привлечения к ответственности, и предельно допустимые штрафы.
3. Назначение предупреждений, а не штрафов, за впервые совершенные правонарушения (не грубые).
4. Назначение размера штрафа в зависимости от следующих обстоятельств: финансовое положение нарушителя и его семьи, характер правонарушения, устранение/не устранение вреда нарушителем и пр.
5. Установление максимального срока давности привлечения к административной ответственности, который не может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности.
6. Рассмотрение возможности отсрочки наказания, возможности рассрочки выплаты штрафа.
7. Рассмотрение возможности замены одного вида административного наказания другим.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Медведев: глобальный переход к четырехдневной рабочей неделе в будущем вполне вероятен11 июня в 16:53 Рынок труда
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Фотофиксация техосмотра автомобилей стала обязательной Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка ВТБ считает возможным снижение процентных ставок по потребительским кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ РФ Финансовые продукты предлагают паспортизировать
Как Вы оцениваете концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях?
Необходимость в административной реформе Кодекса об административных правонарушениях уже давно назрела. Концепция нового КоАП затрагивает основные вопросы требующие более обстоятельного и обоснованного правового регулирования. Концепция направлена на изменение таких вопросов, как: о доказательствах и бремени доказывания; закрепление института реабилитации лица, незаконно привлеченного к административной ответственности; введение новой системы назначения наказания с дополнительными смягчающими или отягощающими обстоятельствами; процедур оспаривания действий (решений) органов административной юрисдикции; подход к извещению и уведомлению, а также внедрение и использование современных технологий на всех этапах производства.
Предложенные изменения направлены на урегулирование вопросов по выявлению, предупреждению и профилактике противоправных деяний по средствам нового эффективного законодательства об административных правонарушениях. Основные изменения вводимые данной концепции, будут способствовать созданию безопасных, благоприятных условий жизни граждан.