Москалькова: верующие массово подают жалобы на электронную идентификацию

В большинстве обращений по вопросам свободы вероисповедания, поступивших уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в течение прошлого года, содержатся жалобы на средства электронной идентификации. Об этом говорится в представленном сегодня ежегодном докладе омбудсмена.



За прошлый год Москалькова получила 2766 подобных обращений, 95% которых содержат жалобы именно на внедрение электронной идентификации, которые повлекло за собой «интенсивное внедрение в российском обществе высоких технологий в 2018 году».



По словам Москальковой, авторы жалоб «выступали против размещения персональных данных в единой системе идентификации и аутентификации, единой биометрической системе, сообщали о неприемлемости использования платежной карты «Мир», электронных паспортов, СНИЛС, ИНН».



Омбудсмен пояснила: «Такое отношение граждан к цифровизации – следствие недостаточной разъяснительной работы со стороны сотрудников банковской системы, отделений Пенсионного фонда РФ, отделений Федерального фонда обязательного медицинского страхования».