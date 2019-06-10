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Москалькова: верующие массово подают жалобы на электронную идентификацию
10 июня в 18:50 Право 0 249 Васильева Елена
В большинстве обращений по вопросам свободы вероисповедания, поступивших уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в течение прошлого года, содержатся жалобы на средства электронной идентификации. Об этом говорится в представленном сегодня ежегодном докладе омбудсмена.
За прошлый год Москалькова получила 2766 подобных обращений, 95% которых содержат жалобы именно на внедрение электронной идентификации, которые повлекло за собой «интенсивное внедрение в российском обществе высоких технологий в 2018 году».
По словам Москальковой, авторы жалоб «выступали против размещения персональных данных в единой системе идентификации и аутентификации, единой биометрической системе, сообщали о неприемлемости использования платежной карты «Мир», электронных паспортов, СНИЛС, ИНН».
Омбудсмен пояснила: «Такое отношение граждан к цифровизации – следствие недостаточной разъяснительной работы со стороны сотрудников банковской системы, отделений Пенсионного фонда РФ, отделений Федерального фонда обязательного медицинского страхования».
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