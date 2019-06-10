|
Мутко: будут разрабатываться механизмы узаконивания жилых самостроев
11 июня в 10:58 Право 0 188 Васильева Елена
Российское законодательство планируют дополнить статьями, которые дадут возможность легализовать незаконно построенное жилье. Об этом вице-премьер России Виталий Мутко сообщил общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты». Оператором портала является информагентство ТАСС.
В интервью на полях ПМЭФ он сказал: «Может и в Градкодексе, может быть, в исполнительных документах. Мы посмотрим, сейчас сложно сказать. Но я изучал эту тему, в принципе есть механизмы, дающие возможность даже незаконную постройку привести в соответствие с законом. Но самое главное – это вопрос безопасности».
Мутко рассказал, что в Краснодарском крае данная проблема стоит наиболее остро, поскольку в регионе многоквартирные дома строились без разрешительной документации.
Вице-премьер добавил: «В том же Сочи, человек выходил на стройплощадку, не имея ни одного разрешения, и на первой линии береговой линии начинал стоить дом. Конечно, мне непонятно, как люди покупали это жилье, не видя никаких разрешений, а некоторые сразу по пять квартир, чтобы потом сдавать, это же бизнес. А теперь они начинают говорить о том, что наши права нарушаются. Поэтому, конечно, здесь это непростой вопрос. Я в ближайшее время планирую посетить Сочи. Мы еще раз посмотрим там нашу правоприменительную и законодательную практику».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Медведев: глобальный переход к четырехдневной рабочей неделе в будущем вполне вероятен11 июня в 16:53 Рынок труда
Обнародована концепция «свежего» КоАП11 июня в 16:25 Право
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Фотофиксация техосмотра автомобилей стала обязательной Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка ВТБ считает возможным снижение процентных ставок по потребительским кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ РФ Финансовые продукты предлагают паспортизировать