Мутко: будут разрабатываться механизмы узаконивания жилых самостроев

Российское законодательство планируют дополнить статьями, которые дадут возможность легализовать незаконно построенное жилье. Об этом вице-премьер России Виталий Мутко сообщил общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты». Оператором портала является информагентство ТАСС.



В интервью на полях ПМЭФ он сказал: «Может и в Градкодексе, может быть, в исполнительных документах. Мы посмотрим, сейчас сложно сказать. Но я изучал эту тему, в принципе есть механизмы, дающие возможность даже незаконную постройку привести в соответствие с законом. Но самое главное – это вопрос безопасности».



Мутко рассказал, что в Краснодарском крае данная проблема стоит наиболее остро, поскольку в регионе многоквартирные дома строились без разрешительной документации.



Вице-премьер добавил: «В том же Сочи, человек выходил на стройплощадку, не имея ни одного разрешения, и на первой линии береговой линии начинал стоить дом. Конечно, мне непонятно, как люди покупали это жилье, не видя никаких разрешений, а некоторые сразу по пять квартир, чтобы потом сдавать, это же бизнес. А теперь они начинают говорить о том, что наши права нарушаются. Поэтому, конечно, здесь это непростой вопрос. Я в ближайшее время планирую посетить Сочи. Мы еще раз посмотрим там нашу правоприменительную и законодательную практику».