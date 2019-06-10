Голикова: остается открытым вопрос сохранения уровня зарплаты после перехода на 4-дневную рабочую неделю

Вопрос сохранения при переходе на 4-дневную рабочую неделю уровня зарплат и соцобеспечения все еще обсуждается. Об этом журналистам заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



Она сказала: «На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать – такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную. Вопрос остается открытым». Голикова также добавила, что Международная организация труда предполагает сохранение прежнего уровня зарплат и соцобеспечения в результате проведения реформы.



Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда о том, что не исключает перехода к 4-дневной рабочей неделе в перспективе.



Голикова заявила, что реформа потребует серьезных законодательных изменений. Она также добавила, что необходима серьезная оценка того, насколько возрастет производительность труда после перехода на четырехдневную рабочую неделю.



Вице-премьер заверила: «Здесь очень четко надо все просчитывать, мы этим занимаемся. Это не является для нас какой-то новеллой, мы просто это публично не обсуждаем, поскольку нужно все до конца очень четко оценить».