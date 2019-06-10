Главная > Право

Голикова: остается открытым вопрос сохранения уровня зарплаты после перехода на 4-дневную рабочую неделю

11 июня в 15:13 Право 0 167 Васильева Елена
1 Изображение

Вопрос сохранения при переходе на 4-дневную рабочую неделю уровня зарплат и соцобеспечения все еще обсуждается. Об этом журналистам заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она сказала: «На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать – такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную. Вопрос остается открытым». Голикова также добавила, что Международная организация труда предполагает сохранение прежнего уровня зарплат и соцобеспечения в результате проведения реформы.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда о том, что не исключает перехода к 4-дневной рабочей неделе в перспективе.

Голикова заявила, что реформа потребует серьезных законодательных изменений. Она также добавила, что необходима серьезная оценка того, насколько возрастет производительность труда после перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Вице-премьер заверила: «Здесь очень четко надо все просчитывать, мы этим занимаемся. Это не является для нас какой-то новеллой, мы просто это публично не обсуждаем, поскольку нужно все до конца очень четко оценить».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Медведев: глобальный переход к четырехдневной рабочей неделе в будущем вполне вероятен

11 июня в 16:53 Рынок труда

Обнародована концепция «свежего» КоАП

11 июня в 16:25 Право

Существует опасность распада глобальной системы контроля над вооружениями

11 июня в 16:00 Политика

Цены на черное золото могут упасть ниже 40 долларов США

11 июня в 15:55 Экономика и бюджет
Самое читаемое Самое обсуждаемое

5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Фотофиксация техосмотра автомобилей стала обязательной Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка ВТБ считает возможным снижение процентных ставок по потребительским кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ РФ Финансовые продукты предлагают паспортизировать

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930