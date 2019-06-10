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Земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности будут изымать у владельцев
18 июня в 13:30 Право 0 180 Васильева Елена
Минэкономразвития предложило изменения к Земельному кодексу РФ и закону «О пожарной безопасности», определяющие порядок изъятия у собственников земельных участков за систематическое нарушение пожарной безопасности. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
В тексте документа сказано: «Земельный участок, за исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, а также земельного участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если такой земельный участок используется с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений в рамках государственного пожарного надзора».
Согласно предложенных изменений, земельные участки, изъятые у владельцев, будут продаваться на публичных торгах. В документе говорится: «Начальной ценой изъятого земельного участка на публичных торгах является рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». При проведении повторных торгов цена участка будет снижена на 20%. Вырученные от реализации участка средства будут передаваться бывшему собственнику.
Президент Владимир Путин 26 апреля текущего года дал поручение правительству проработать до 1 июля механизмы изъятия у собственников земельных участков за систематические нарушения требований пожарной безопасности.
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