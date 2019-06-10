Закон о приостановке участия РФ в ДРСМД принят Госдумой

Госдумой сегодня принят закон о приостановке участия Российской Федерации в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Проект данного закона был предложен президентом России Владимиром Путиным. Решение было единогласно принято всеми думскими фракциями.



Согласно тексту закона, РФ приостанавливает действие договора, а решение о его возобновлении может быть принято главой государства. Закон вступит в силу в момент его опубликования. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе заседания уточнил, что речь идет именно о приостановке действия договора, а не о выходе России из него.



Согласно регламенту ГД, законопроекты о ратификации, приостановке или прекращении действия международных договоров принимаются в одном чтении. Закон теперь поступает на рассмотрение Совета Федерации, которое состоится 26 июня.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам по итогам голосования: «Мы принимаем это решение, исходя из необходимости защиты наших национальных интересов. Соединенные Штаты Америки приняли решение о приостановлении действия договора в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности».