|
Закон о приостановке участия РФ в ДРСМД принят Госдумой
18 июня в 15:53 Право 0 137 Васильева Елена
Госдумой сегодня принят закон о приостановке участия Российской Федерации в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Проект данного закона был предложен президентом России Владимиром Путиным. Решение было единогласно принято всеми думскими фракциями.
Согласно тексту закона, РФ приостанавливает действие договора, а решение о его возобновлении может быть принято главой государства. Закон вступит в силу в момент его опубликования. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе заседания уточнил, что речь идет именно о приостановке действия договора, а не о выходе России из него.
Согласно регламенту ГД, законопроекты о ратификации, приостановке или прекращении действия международных договоров принимаются в одном чтении. Закон теперь поступает на рассмотрение Совета Федерации, которое состоится 26 июня.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам по итогам голосования: «Мы принимаем это решение, исходя из необходимости защиты наших национальных интересов. Соединенные Штаты Америки приняли решение о приостановлении действия договора в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Кудрин: повышение уровня пособия по уходу за ребенком поможет бороться с бедностью18 июня в 18:48 Экономика и бюджет
Регулятор отказал АНПФ в возможности увеличения лимита для инвестиций в ипотечные ценные бумаги18 июня в 18:39 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В Минтруда рассказали, сколько россиян продолжают работать на пенсии Росстат: смертность в России превышает рождаемость Мантуров: предварительный отчет МАК по авиакатастрофе в Шереметьево подтверждает штатную работу всех систем SSJ 100 В России работают над созданием беспилотного трамвая Половина мира будет иметь покрытие 5G через пять лет