Роскомнадзор открывает против Google новое административное дело

Роскомнадзор готов открыть административное дело против Google, продолжающей фильтровать запрещенный в РФ контент на уровне всего в 68-70%. Об этом информагентству ТАСС сообщил сегодня глава ведомства Александр Жаров.



Он сказал: «Мы уже в процессе составления протокола, административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещенного трафика компании Google не меняется». Уровень фильтрации, по его словам, остается достаточно низким – всего 68-70%.



Согласно действующего законодательства, ссылки с запрещенной информации должны быть исключены операторами поисковых систем из результатов поисковой выдачи. Для этого операторы должны использовать Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую перечень подобных страниц.



Ранее, по информации ведомства, уровень фильтрации запрещенного контента составлял 80%.