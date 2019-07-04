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В ГД внесли законопроект о предоставлении жилья инвалидам вне зависимости от их доходов
3 июля в 16:59 Право 0 189 Васильева Елена
Сенаторы Иван Абрамов и Сергей Леонов, а также депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об обеспечении жильем инвалидов вне зависимости от их имущественного положения. Об этом сказано в опубликованном сегодня сообщении пресс-службы Совфеда.
В сообщении сказано: «В статью 17 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предлагается внести изменение, позволяющее принимать инвалидов на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий независимо от их имущественного положения. Законопроект направлен на восстановление социальной справедливости по отношению к инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, которые ущемлены в объеме такой меры социальной поддержки».
В пресс-службе также дополнили, что на данный момент, чтобы получить жилье, инвалидов и семьи с детьми с ограниченными по здоровью возможностями, необходимо признать неимущими.
Сенатор Леонов, слова которого процитировала пресс-служба, пояснил: «Члены семей с инвалидами работают или получают пенсии, поскольку им нужно ухаживать за родственником с ограниченными возможностями здоровья, на что требуются немалые средства. Признать инвалида малоимущим и нуждающимся в жилом помещении проблематично, хотя он и его семья могут жить в плохих жилищных условиях».
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