В РФ изменены правила работы нотариусов

Вступившие сегодня в силу изменения к правилам работы нотариусов упростят процесс подтверждения права наследования. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата.



5 июля 2019 года вступает в силу приказ Минэкономразвития, которым упрощается порядок нотариального ведения дел о наследстве, сообщает ведомство. Внесенные изменения расширяют перечень сведений, которые палата предоставляет нотариусам. Теперь нотариусы будут иметь право запросить данные о документах-основаниях для регистрации вещного права наследодателя напрямую из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).



Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова сказала: «Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников. Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав».



До внесения данных изменений, эти данные предоставлялись исключительно по запросу правообладателя, его доверенного лица или законного представителя. Нотариус не имел возможности самостоятельно заказать эти сведения из ЕГРН.



Ранее в текущем году в силу вступили другие изменения, расширившие возможности нотариусов в совершении сделок с недвижимостью. С 1 февраля нотариусы могут сами предоставлять в Росреестр данные о сделках с недвижимостью, а также о выдаче свидетельств о праве на наследство прямо в день операции.