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Регистрация недвижимости получила еще одну степень защиты
10 июля в 15:39 Право 1 301 Иван Тихонов
Госдума в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». В частности, документ предполагает право собственника регистрировать сделки при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для этого ему необходимо обратиться в Росреестр и одобрить переход права на имущество в электронной форме. Регистратор внесет в реестр специальную отметку.
Такая мера позволит увеличить степень защиты операций с госрегистрацией недвижимости и предотвратит ситуации, когда кто-то попытается передать права на недвижимость в электронной форме незаконно. Если в реестре не будет отметки с одобрением собственника на ЭЦП, то Росреестр не позволит провести операцию.
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Как Вы оцениваете поправки в закон о госрегистрации недвижимости?
"В России уже зарегистрированы несколько случаев перехода прав недвижимости с применением фальшивой цифровой подписи. Согласно данным поправкам, те собственники, которые в будущем планируют регистрацию сделки по средствам электронной подачи документов, и в тоже время которые хотят обезопасить себя от действия мошенников, должны будут лично (или через законного представителя), либо посредством почтового отправления при условии, что подлинность подписи заявителя удостоверена в нотариальном порядке подать заявление в Единый государственный реестр недвижимости о возможности представления в случае отчуждения такого объекта недвижимости о государственной регистрации перехода, прекращения права на объект недвижимости в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае регистрации сделок с недвижимостью через нотариуса, а также по средствам личной подачи документов, заявление на государственную регистрации перехода, прекращения права на объект недвижимости в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью не требуется. Данные поправки в законопроект ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» обезопасят собственников от отъема недвижимости путем использования поддельной электронной подписи".