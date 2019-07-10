Регистрация недвижимости получила еще одну степень защиты

Госдума в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». В частности, документ предполагает право собственника регистрировать сделки при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для этого ему необходимо обратиться в Росреестр и одобрить переход права на имущество в электронной форме. Регистратор внесет в реестр специальную отметку.



Такая мера позволит увеличить степень защиты операций с госрегистрацией недвижимости и предотвратит ситуации, когда кто-то попытается передать права на недвижимость в электронной форме незаконно. Если в реестре не будет отметки с одобрением собственника на ЭЦП, то Росреестр не позволит провести операцию.