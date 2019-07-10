Главная > Право

Регистрация недвижимости получила еще одну степень защиты

10 июля в 15:39 Право 1 301 Иван Тихонов
1 Изображение

Госдума в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». В частности, документ предполагает право собственника регистрировать сделки при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для этого ему необходимо обратиться в Росреестр и одобрить переход права на имущество в электронной форме. Регистратор внесет в реестр специальную отметку.

Такая мера позволит увеличить степень защиты операций с госрегистрацией недвижимости и предотвратит ситуации, когда кто-то попытается передать права на недвижимость в электронной форме незаконно. Если в реестре не будет отметки с одобрением собственника на ЭЦП, то Росреестр не позволит провести операцию.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Сапронова Оксана (Юрист Коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры»)

Как Вы оцениваете поправки в закон о госрегистрации недвижимости?

"В России уже зарегистрированы несколько случаев перехода прав недвижимости с применением фальшивой цифровой подписи. Согласно данным поправкам, те собственники, которые в будущем планируют регистрацию сделки по средствам электронной подачи документов, и в тоже время которые хотят обезопасить себя от действия мошенников, должны будут лично (или через законного представителя), либо посредством почтового отправления при условии, что подлинность подписи заявителя удостоверена в нотариальном порядке подать заявление в Единый государственный реестр недвижимости о возможности представления в случае отчуждения такого объекта недвижимости о государственной регистрации перехода, прекращения права на объект недвижимости в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае регистрации сделок с недвижимостью через нотариуса, а также по средствам личной подачи документов, заявление на государственную регистрации перехода, прекращения права на объект недвижимости в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью не требуется. Данные поправки в законопроект ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» обезопасят собственников от отъема недвижимости путем использования поддельной электронной подписи".

Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Путин: инфляцию нужно вернуть к целевому значению в 4%

10 июля в 18:57 Государство

Европейское судебное дело против Facebook может иметь последствия далеко за пределами отрасли технологий

10 июля в 18:31 Финансовые рынки

ГД одобрила в I чтении участие НПФ, созданных госкорпорациями, в системе страхования

10 июля в 18:01 Страхование

Полномочия нотариусов делегируют должностным лицам городских округов

10 июля в 17:05 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Путин озвучил условия диалога с Украиной НПФ настаивают на делегировании прав расчета периода выплаты накопительной пенсии Роструд пояснил порядок оплаты замещающим отпускников работникам В ГД внесли законопроект об уменьшении сроков хранения кредитных историй с 10 до 3 лет В РФ изменены правила работы нотариусов

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    