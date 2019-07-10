Госдумой введены альтернативные санкции за неточности в декларациях муниципальных депутатов

Сегодня ГД приняла в III чтении проект закона об альтернативной ответственности за неправдивую информацию в декларациях депутатов муниципального уровня. Авторами законопроекта являются члены Совфеда и депутаты нижней палаты парламента, во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.



Поправки буду внесены в текст закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Их суть заключается в альтернативной ответственности депутатов органов местного самоуправления за неполные либо неточные данные о доходах и расходах.



На данный момент опечатка или неточность в декларации повлечет за собой лишения мандата. Однако, такая политика приводит к массовому сложению муниципальными депутатами полномочий во многих российских регионах. Комплекс новых мер ответственности является аналогичным применяемому к депутатам ГД и членам Совфеда.



После внесения изменений за несущественными неточностями последует предупреждение или же освобождение от должности в представительном органе, а также лишение права занимать должности до окончания депутатских полномочий. Другие санкции включают в себя освобождение от депутатских полномочий на постоянной основе до их окончания, запрет на исполнение полномочий на постоянной основе, а также запрет на работу в представительных органах муниципального образования.



Порядок вынесения решений об использовании данных мер будет определяться муниципальными правовыми актами в соответствии с законами субъекта Федерации.



Возможность досрочного прекращения полномочий депутатов сохраняется при серьезных нарушениях антикоррупционного законодательства.