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В РФ будет упрощена выписка на дому наркотических препаратов
15 июля в 15:10 Право 0 166 Васильева Елена
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала Минздраву поручение подготовить изменения, которые должны упростить выписку на дому психотропных и наркотических лекарственных препаратов. Об этом сказано имеющемся в распоряжении информагентства ТАСС протоколе заседания попечительского совета.
В документе сказано: «Минздраву России (В. И. Скворцовой) внести изменения в: ... приказ Минздрава России от 1 августа 2012 года №54н «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» в части упрощения выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов на дому».
Голикова ранее заявляла об изменениях порядка расчета потребности паллиативных больных в препаратах, внесенных Минздравом. Сейчас учет ведется не по числу коек, а по количеству реальных больных. В настоящее время Минздрав сотрудничает с Минпромторгом и Московским эндокринным заводом в отработке расчета потребности в субстанциях для производства данных препаратов.
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