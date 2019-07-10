В РФ будет упрощена выписка на дому наркотических препаратов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала Минздраву поручение подготовить изменения, которые должны упростить выписку на дому психотропных и наркотических лекарственных препаратов. Об этом сказано имеющемся в распоряжении информагентства ТАСС протоколе заседания попечительского совета.



В документе сказано: «Минздраву России (В. И. Скворцовой) внести изменения в: ... приказ Минздрава России от 1 августа 2012 года №54н «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» в части упрощения выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов на дому».



Голикова ранее заявляла об изменениях порядка расчета потребности паллиативных больных в препаратах, внесенных Минздравом. Сейчас учет ведется не по числу коек, а по количеству реальных больных. В настоящее время Минздрав сотрудничает с Минпромторгом и Московским эндокринным заводом в отработке расчета потребности в субстанциях для производства данных препаратов.