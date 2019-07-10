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Долги по зарплате будут списывать с работодателей в упрощенном порядке

15 июля в 18:11 Право 0 127 Васильева Елена
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Минюст РФ разработал проект закона, позволяющий судебным приставам в упрощенном порядке оперативно списывать со счетов работодателей долги по заработной плате по факту обращения госинспекторов труда. Об этом сообщил информагентству ТАСС директор департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков.

Он рассказал, что законопроект предусматривает право государственного инспектора труда вынести решение о принудительном взыскании с работодателей долгов по заработной плате, направив документы приставам.

Чумаков сказал: «В качестве особенностей его исполнения устанавливается оперативный и упрощенный порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей». Одновременно с возбуждением исполнительного производства, судебный пристав может запросить у банков и других кредитных организаций сведения о счетах должников, их номерах, а также о количестве и движении средств, как в рублях, так и в иностранной валюте.

Представитель Минюста сообщил: «При наличии в банках и иных кредитных организациях счетов должника судебный пристав-исполнитель направляет постановление, содержащее требования о взыскании денежных средств, не позднее дня, следующего за днем его вынесения».

Законопроектом предполагается «взыскание в бесспорном порядке полностью или частично задолженности по заработной плате и, как следствие, внесудебную защиту трудовых прав работников».

Правительство РФ одобрило 11 июля разработанные Минюстом изменения к закону «Об исполнительном производстве» в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику».
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