Долги по зарплате будут списывать с работодателей в упрощенном порядке

Минюст РФ разработал проект закона, позволяющий судебным приставам в упрощенном порядке оперативно списывать со счетов работодателей долги по заработной плате по факту обращения госинспекторов труда. Об этом сообщил информагентству ТАСС директор департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков.



Он рассказал, что законопроект предусматривает право государственного инспектора труда вынести решение о принудительном взыскании с работодателей долгов по заработной плате, направив документы приставам.



Чумаков сказал: «В качестве особенностей его исполнения устанавливается оперативный и упрощенный порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей». Одновременно с возбуждением исполнительного производства, судебный пристав может запросить у банков и других кредитных организаций сведения о счетах должников, их номерах, а также о количестве и движении средств, как в рублях, так и в иностранной валюте.



Представитель Минюста сообщил: «При наличии в банках и иных кредитных организациях счетов должника судебный пристав-исполнитель направляет постановление, содержащее требования о взыскании денежных средств, не позднее дня, следующего за днем его вынесения».



Законопроектом предполагается «взыскание в бесспорном порядке полностью или частично задолженности по заработной плате и, как следствие, внесудебную защиту трудовых прав работников».



Правительство РФ одобрило 11 июля разработанные Минюстом изменения к закону «Об исполнительном производстве» в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику».