Должностные лица местного самоуправления будут иметь полномочия нотариусов

Госдумой сегодня принят в III чтении проект закона, согласно которого не только главы, но и должностные лица администраций в поселениях, муниципальных или городских округах выполнять ряд нотариальных функций в их границах, если нотариус на данной территории отсутствует.



Муниципальные чиновники будут иметь право «удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом», проводить опись наследственного имущества, заверять копии документов и выписок из них, а также подлинность подписей на документах. Законом было установлено, что должностным лицам нельзя удостоверять завещания и доверенности на движимое имущество, им также запрещено осуществлять управление наследным имуществом, а также принимать меры к его охране, кроме описи.



Территориальными органами юстиции теперь могут проводиться проверки в отношении этих должностных лиц.



Закон, принятый Госдумой, обязывает региональные нотариальные палаты составить списки населенных пунктов, в которых нет нотариуса, но требуются его услуги. Должен быть также составлен график приема граждан, который должен осуществляться в данных населенных пунктах дважды в год, но не реже.



1 сентября текущего года закон вступает в силу.