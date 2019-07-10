Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

На сегодняшнем заседании ГД принят в III чтении проект закона, которым запрещается передача коллекторам долгов россиян за услуги ЖКХ.



Документом исключается возможность передавать права на взыскание просроченной задолженности за оплату коммунальных услуг и жилья любым организациям, кроме профессиональных участников рынка, к которым относятся ТСЖ, ресурсоснабжающие и управляющие организации, а также жилищные кооперативы. Должнику должно быть прислано письменное уведомление в течение 10 дней. Законом также запрещается перераспределение долга между другими собственниками.



Коллекторам запрещено передавать не только право взыскания, но и договор цессии по долгам в целом.



Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее высказывался в поддержку предложенных мер. Он пояснил: «Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения».



В пользу принятия законопроекта ранее также выступали Федеральная служба судебных приставов и Минстрой.