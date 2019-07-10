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Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
16 июля в 15:23 Право 0 200 Васильева Елена
На сегодняшнем заседании ГД принят в III чтении проект закона, которым запрещается передача коллекторам долгов россиян за услуги ЖКХ.
Документом исключается возможность передавать права на взыскание просроченной задолженности за оплату коммунальных услуг и жилья любым организациям, кроме профессиональных участников рынка, к которым относятся ТСЖ, ресурсоснабжающие и управляющие организации, а также жилищные кооперативы. Должнику должно быть прислано письменное уведомление в течение 10 дней. Законом также запрещается перераспределение долга между другими собственниками.
Коллекторам запрещено передавать не только право взыскания, но и договор цессии по долгам в целом.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее высказывался в поддержку предложенных мер. Он пояснил: «Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения».
В пользу принятия законопроекта ранее также выступали Федеральная служба судебных приставов и Минстрой.
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