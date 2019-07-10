Медведев: закон о некредитных финансовых организациях поможет защитить население

Законопроект, который регламентирует деятельность некредитных финансовых организаций, даст возможность снизить для населения финансовые риски. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в ходе своего выступления на заседании правительства.



Кабмин на сегодняшнем заседании рассмотрел законопроект, направленный на защиту граждан, использующих услуги некредитных финансовых организаций - кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов.



Медведев сказал: «Иногда на базе таких организаций создаются финансовые пирамиды. Были и другие факты злоупотребления доверием людей - деньги собирались, компании банкротились, и пайщики оставались ни с чем. Теперь к некредитным финансовым организациям будут установлены дополнительные требования, которые должны минимизировать такие риски».



Проект закона касается ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Он, в частности, регламентирует процедуру допуска на финансовый рынок ломбардов, предусматривая создание соответствующего госреестра. За внесение в реестр необходимо будет внести госпошлину в размере 1,5 тыс. рублей.



Кредитные потребительские кооперативы обяжут предоставлять более обширную информацию о профессиональном, социальном и территориальном принципах объединения пайщиков. При количестве пайщиков свыше 3 тысяч человек информация должна быть размещена в интернете.