Медведев: перспектива перехода на четырехдневную рабочую неделю зависит от экономической ситуации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намеревается провести совещания для подготовки изменений в трудовое законодательство, касающихся, в частности, и перехода к четырехдневной рабочей неделе. Данную тему премьер обсудил с Михаилом Шмаковым, председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), предлагающим вести учет рабочих часов, а не дней.



Глава правительства сказал: «В будущем может быть и уменьшение трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств. Но погрузить все это – новое – в законодательство, наверное, необходимо».



Глава кабмина подчеркнул: «Речь идет о совершенствовании трудового законодательства в широком смысле этого слова. Не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя, поскольку это совместный процесс».



С Медведевым согласился и Шмаков: «Мы поддерживаем идею, что мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы хорошо жить. Но для этого, естественно, нужно, чтобы складывалась масса факторов». Глава ФНПР считает необходимым совершенствование трудового законодательства. Он сказал: «Сейчас, после этой новой инициативы о возможном сокращении рабочей недели, когда возник большой интерес к этой теме, мы договорились создать рабочую группу в рамках Российской трехсторонней комиссии, чтобы там все эти вопросы рассматривать. Это нельзя сделать щелчком. Это, действительно, займет какое-то время».



Медведев заверил: «Продолжим эту работу – и в формате трехсторонней комиссии, и в формате совещаний, которые, я еще некоторое количество раз проведу».